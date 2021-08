Itaúna amplia vacinação contra COVID-19 para pessoas com 30 anos de idade

Pessoas com 35 anos foram vacinadas na semana passada contra Covid-19 em Itaúna (foto: Prefeitura de Itaúna / Divulgação) Itaúna, no Centro Oeste de Minas. A prefeitura abrirá o cadastro para vacinação no site oficial ( Pessoas a partir de 30 anos de idade já vão poder se cadastrar para receber a vacina contra COVID em, no Centro Oeste de Minas. A prefeitura abrirá opara vacinação no site oficial ( vacina.itauna.mg.gov.br ) nesta terça-feira, 10/08, a partir do meio-dia. A vacinação acontecerá na sexta (13/08) e na segunda-feira (16/08).





52% da população vacinada com a primeira dose contra COVID-19 e a dose única da vacina segundo as informações do vacinômetro divulgado na sexta-feira (06/08). Quase 20% da população de Itaúna, 18.426 pessoas, já foi imunizada com as duas doses das vacinas contra o novo Coronavírus ou com a dose única. A cidade de 93.847 habitantes, de acordo com dados do IBGE projetados para 2020, já temcom a primeira dose contra COVID-19 e a dose única da vacina segundo as informações do vacinômetro divulgado na sexta-feira (06/08). Quase 20% da população de Itaúna, 18.426 pessoas, já foi imunizada com as duas doses das vacinas contra o novo Coronavírus ou com a dose única.

A vacinação vem mostrando reflexos nos números em queda cada vez mais acentuada em Itaúna. A cidade que já chegou a ter 590 registros de novos casos de COVID-19 por semana, encerrou a semana passada com 84 confirmações da doença no total. O número de óbitos também vem reduzindo drasticamente. Itaúna já teve um total de 15 mortes em cinco dias, e na semana passada registrou um óbito, de um homem de 74 anos, em sete dias.

O Hospital Manoel Gonçalves, que atende, além de Itaúna, as cidades de Itaguara, Itatiaiuçu e Piracema, que compoem a microrregião, também sente nas internações os reflexos da vacinação. São 12 pacientes internados na ala de pacientes com COVID-19, sendo nove no Centro de Tratamento Intensivo e três pacientes na enfermaria.

Onda verde

A cidade foi classificada na Onda verde do plano Minas Consciente do governo estadual. O prefeito de Itaúna, Neider Moreira (PSD), comemora a estratégia adotada pelo município de desobedecer às orientações do Ministério da Saúde, no início do ano, de usar todas as doses enviadas para a vacinação da primeira dose o que causou problemas em diversas cidades para a aplicação da segunda dose.

"Para nós, é motivo de muita satisfação ver o avanço da vacinação uma vez que isso tem tido o impacto direto na queda dos números de casos, óbitos e internação hospitalar", afirmou Neider.



"Os municípios têm uma enorme dificuldade visto que a autonomia é limitada. Mesmo assim, estamos conseguindo vencer sem grandes adversidades. Prova disso que Itaúna foi um dos 20 municípios mineiros que não teve problemas na vacinação da segunda dose pois não seguiu, a época, a orientação do Ministério da Saúde para aplicar a segunda dose como a primeira", completou.