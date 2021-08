População do Noroeste de MG poderá receber atendimento em novo hospital

Da esquerda para direita, Marco Nasser (presidente da mantenedora da Santa Casa), Fábio Baccheretti (secretário de estado de saúde), Romeu Zema (governador), Ana Caixeta (secretária municipal de saúde), Luís Eduardo Falcão (prefeito) e Paulo Hartmann (presidente da FEPAM) (foto: Lélis Félix) Patos de Minas e outros 32 municípios da macrorregião noroeste passam a contar com uma Santa Casa de Misericórdia para atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A inauguração aconteceu no último sábado (7/8) e contou com a presença de várias autoridades políticas, incluindo o governador, Romeu Zema (NOVO). O hospital funcionará no prédio do Centro Clínico Universitário, onde estava sediado o Hospital de Campanha. O edifício foi cedido pela Fundação Educacional de Patos de Minas (FEPAM) pelo período de 30 anos. e outros 32 municípios da macrorregião noroeste passam a contar com uma Santa Casa de Misericórdia para atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A inauguração aconteceu no último sábado (7/8) e contou com a presença de várias autoridades políticas, incluindo o governador, Romeu Zema (NOVO). O hospital funcionará no prédio do Centro Clínico Universitário, onde estava sediado o Hospital de Campanha. O edifício foi cedido pela Fundação Educacional de Patos de Minas (FEPAM) pelo período de 30 anos.

14:46 - 08/08/2021 Kalil, prefeito de BH, festeja o Dia dos Pais: 'Parabéns para todos nós' negociações para a criação da Santa Casa de Misericórdia se iniciaram na gestão do ex-prefeito, José Eustáquio Rodrigues Alves (DEM). O ex-vice-prefeito, Paulo Roberto Mota (CIDADANIA), abriu diálogo com uma organização social, a Pró-Saúde, para gerir a unidade hospitalar. Uma das ideias era arrendar o Hospital São Lucas, que também atendia pelo SUS, contudo as negociações fracassaram. Com a saída de Eustáquio do governo, em dezembro de 2020, a Pró-Saúde foi desligada do projeto e o novo prefeito, Luís Eduardo Falcão (PODEMOS), tomou frente. Aspara a criação da Santa Casa de Misericórdia se iniciaram na gestão do ex-prefeito, José Eustáquio Rodrigues Alves (DEM). O ex-vice-prefeito, Paulo Roberto Mota (CIDADANIA), abriu diálogo com uma organização social, a Pró-Saúde, para gerir a unidade hospitalar. Uma das ideias era arrendar o Hospital São Lucas, que também atendia pelo SUS, contudo as negociações fracassaram. Com a saída de Eustáquio do governo, em dezembro de 2020, a Pró-Saúde foi desligada do projeto e o novo prefeito, Luís Eduardo Falcão (PODEMOS), tomou frente.

O empresário, Marco Antônio Nasser de Carvalho, assumiu a presidência da Associação Beneficente Dr. Paulo Borges, mantenedora da Santa Casa de Misericórdia. Em 18 de junho, o Hospital São Lucas, que atendia pelo SUS, anunciou que fechará as portas. Diante da iminência de uma desassistência na saúde pública, o prefeito de Patos de Minas, Falcão, cobrou a rápida abertura do novo hospital.

A Santa Casa de Misericórdia está situada na Av. Marabá, 901, bairro Alto dos Caiçaras (foto: Lélis Félix)

A prefeitura fará um aporte financeiro de R$ 11 milhões até o final do 2021, o governo estadual destinou R$ 10,75 milhões para a compra de equipamentos e a FEPAM investirá R$ 10 milhões nas obras de ampliação do edifício. A promessa é que a Santa Casa de Misericórdia atenda 100% SUS.

Segundo a diretora do novo hospital, Odilene Gonçalves, o atendimento começará na terça-feira (10/8) com leitos exclusivos para COVID-19 (20 UTIs e 12 enfermarias) e leitos convencionais (9 UTIs e 12 enfermarias). “Em setembro nós teremos mais 20 leitos de UTI geral, mais 28 leitos de enfermaria e a medida que a gente tem a ampliação e a construção do quarto e do quinto pavimento, para final de dezembro, com início em janeiro, nós teremos bloco cirúrgico, UTI neonatal e ampliação de leitos de internação” informou ela.

Também será instalado um anexo externo para o funcionamento da hemodiálise.

Durante discurso, Zema defendeu as organizações sociais e criticou a tentativa de deputados de barrar a terceirização da gestão de hospitais e de escolas (foto: Lélis Félix)

Durante pronunciamento, Zema defendeu a gestão de hospitais públicos por organizações sociais e justificou dizendo que na administração pública existe muita burocracia, como o processo licitatório. “A quantidade de novos leitos que será disponibilizada aqui em Patos de Minas demonstra que é possível encontrar solução para esse problema tão sério que temos no atendimento à população. Vamos melhorar os serviços de saúde” afirmou ele.

Para o Secretário Estadual de Saúde, Fábio Baccheretti, a conquista do novo hospital é um movimento apartidário. “Esse esforço mútuo, apartidário, é muito importante. Estamos falando de legado, de mudança. Essa região de saúde é considerada como o maior vazio assistencial que temos” afirmou.

O prefeito, Luís Eduardo Falcão, agradeceu o recurso destinado pelo governo estadual e revelou que a intenção era usar os R$ 7 milhões do acordo da Vale na Santa Casa de Misericórdia. “Com este apoio do governo do estado, com o apoio da FEPAM e com os recursos da própria prefeitura, inicialmente nós poderemos aplicar os R$ 7 milhões em infraestrutura e em outro tipo de benefício para a população”, pontuou.

Ainda durante a visita a Patos de Minas, Romeu Zema inaugurou o segundo tomógrafo do Hospital Regional Antônio Dias (HRAD). A unidade agora passa a contar com dois equipamentos. Por um longo período, os pacientes ficaram sem tomografia porque o aparelho antigo estragou.