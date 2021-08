Araguari suspende restrição de quantidade de pessoas por mesa em bares

Até então, o limite era de quatro pessoas por. No entanto, mesmo com a liberação, a recomendação é que os proprietários e garçons dos estabelecimentos orientem que se o número for maior que quatro pessoas, que estas sejam da mesmaou que já convivam com mais proximidade no dia a dia.A prefeitura ainda informou que a força-tarefa defoi orientada a seguir a recomendação da gestão do município. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a flexibilização, é pedido que as demais medidas de segurança sejam seguidas com mais rigor.