Homem fica 3h30 soterrado até a cintura no subsolo do Hotel Ouro Minas

O trabalhador de uma empresa de engenharia envolvido em acidente durante obras no, nesta terça-feira (3/8), ficou cerca de 3h30até a cintura enquanto aguardava o socorro dos bombeiros. O homem de 45 anos precisou receberdurante o período, mas, segundo os militares, não teve lesões aparentes.

"Durante todo o tempo, a vítima foi monitorada para verificar saturação de oxigênio. Foi usado oxigênio complementar com uso de máscara. Após 3h30 de trabalho, a vítima foicom o auxílio de um tripé", informou o tenente Arthur Ferreira, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

O militar que atuou durante a operação também informou que o local foi isolado. "Para evitar que outras pessoas caíssem no local ou mesmo ter risco de mais desmoronamento. Fizemos trabalho de escoramento nas laterais nas partes de terra. Ao final, foi necessário fazer o desmanche hidráulico próximo ao pé da vítima", complementou.

O trabalhador foi encaminhado ao HPS João XXIII. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 16 militares foram mobilizados na ocorrência.

Obra de revitalização

Ainda conforme o tenente, "tratava-se de uma obra que estava sendo feita no pilar de sustenção do Hotel Ouro Minas, uma obra de revitalização". Procurada, a assessoria do hotel informou que era uma obra de manutenção e, para tal, foi contratada a empresa de engenharia.

O Estado de Minas também tentou contato com Esteio Engenharia, responsável pela obra, mas não obteve sucesso até esta publicação. Tão logo a demanda seja respondida, esta reportagem será atualizada.

