Homem é soterrado no subsolo do Hotel Ouro Minas, Região Nordeste de BH

Acidente aconteceu no subsolo do hotel

De acordo com o tenente Arthur Ferreira do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, o resgate durou mais de três horas. “Tivemos um tempo de atuação bem delongado. Foram mais de três horas no total. Considerando que é um local muito estreito, a gente precisou fazer todo o escoramento da valeta para poder trabalhar com segurança e a vítima estar segura também. Demoramos muito por causa disso”.