Instituto Mário Penna, em BH, vai receber R$ 4 mi via emenda parlamentar

Hospital Mário Penna, em BH, será um dos beneficiados pela emenda parlamentar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 08/05/2020)

O Instituto Mário Penna, situado em Belo Horizonte, vai receber R$ 4 milhões por meio deparlamentar. O recurso vem após articulação com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM), e com Alexandre da Silveira, suplente do senador Antônio Anastasia (PSD).





Nesta semana, o diretor-presidente do Mário Penna, Marco Antônio Viana Leite, se reuniu come Silveira para tratar do assunto em Brasília.Houve apresentação de um plano estratégico parafinanceira do instituto. Nos últimos anos, diante da falta de repasses e dívidas com bancos e fornecedores, o Mário Penna chegou a temer a redução dos atendimentos. A verba vai para aprimorar ospara os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com o Mário Penna.O instituto administra há quase 50 anos osLuxemburgo e Mário Penna, além de um núcleo de ensino e pesquisa. A Casa de Apoio Beatriz Ferraz, na Região Leste de BH, também está no guarda-chuva da entidade.As estruturas realizam cerca de 1 milhão de procedimentos por ano, entre consultas, cirurgias, fisioterapias etc., sendo todos do SUS. A maioria dos trabalhos se volta ao tratamento do câncer.São 58 leitos para internação, ambulatório, serviço de quimioterapia, radiologia, laboratório de análises clínicas, salas de cirurgia e unidade de cuidados intermediários