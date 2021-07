'Momento muito aguardado': pessoas de 36 anos são vacinadas em BH

Rafael Felipe Oliveira, de 36 anos, foi vacinado no posto do Corpo de Bombeiros, na Região Centro-Sul de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 por faixa etária avança mais uma etapa em Belo Horizonte. contra a COVID-19 por faixa etária avança mais uma etapa em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira (29/7), os moradores com 36 anos devem comparecer aos postos fixos e de drive-thru para receberem a primeira dose do imunizante.









Sentimento que foi compartilhado pelo servidor público Rodrigo Dornas de Oliveira, de 36 anos. Os dois recebem a primeira aplicação da AstraZeneca. “Um momento de muita ansiedade, agora com um pouco mais de tranquilidade esperando a segunda chegar. Fico bem feliz, mas continuo tomando todos os cuidados: máscara, álcool em gel e distanciamento. Encaminhando para o final do ano, esperamos que a maior parte da população esteja vacinada para que a gente poder voltar a uma vida mais tranquila, sem tanta preocupação”, afirmou.





Autoridades sanitárias alertam à população que os cuidados com distanciamento social, máscara e álcool em gel ainda devem continuar sendo seguidos, mesmo após receber o imunizante. Especialistas afirmam que mesmo que o organismo consiga se defender e a pessoa não desenvolva a doença, ela pode transmitir ainda que esteja vacinada.





Rodrigo Dornas de Oliveira, de 36, ressaltou importância da vacinação para controle da pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Estado de Minas que perdeu seu tio por causa do coronavírus. Ele ressalta que as medidas de prevenção, bem como a vacina, são o único caminho para evitar que mais tragédias como a vivenciada em sua família e em tantas outras continuem acontecendo enquanto a pandemia perdurar. Rodrigo contou aoque perdeu seu tio por causa do coronavírus. Ele ressalta que as medidas de prevenção, bem como a vacina, são o único caminho para evitar que mais tragédias como a vivenciada em sua família e em tantas outras continuem acontecendo enquanto a pandemia perdurar.





“A questão não é crença, é o fato. Nós temos que fazer, o que temos que fazer. Mudou totalmente a rotina da minha família. Antes nos encontrávamos semanalmente, às vezes até mais que isso, mas tivemos que ficar mais afastados para nos proteger”, disse o servidor público.

Até o momento, segundo o vacinômetro da PBH, 1.386.792 do público alvo da vacinação em BH foram imunizados com a primeira e 564.166 com a segunda dose. Além disso, 57.424 aplicações foram feitas com a dose única da vacina produzida pela farmacêutica Janssen.





O que é preciso para se vacinar





No momento da vacinação, as pessoas de 36 anos precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





O horário de funcionamento, em dias úteis, dos postos fixos e extras será das 8h às 17h e os pontos de drive-thru das 8h às 16h30. As pessoas convocadas devem se vacinar nos locais listados para cada grupo. Os postos, que são específicos para cada público, estão no portal da Prefeitura