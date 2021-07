Júri de acusado de matar amigo por dívida de R$ 2 mil é adiado em BH

Júri estava sendo realizado no Fórum Lafayette, na Região Centro-Sul de BH (foto: Robert Leal/TJMG)

O julgamento de Bruno Leonardo Silva,deVítor Hugo Santos Savini, de 34 anos, por umade R$ 2 mil foi. O juiz Daniel Leite Chaves, do 2° Tribunal do Júri de Belo Horizonte, encerrou a sessão de júri iniciada na manhã desta segunda-feira (26/7) , após detectar uma nulidade no depoimento de uma testemunha de acusação.





O motivo é que esta testemunha teve acesso ao depoimento de outra. Ela admitiu que ouviu esse depoimento.





Um novo julgamento para definir o futuro do acusado de matar o amigo será definido posteriormente.





O crime aconteceu em outubro de 2019, no Bairro Jonas Veiga, Região Leste de Belo Horizonte. Um prejuízo causado pela venda de um veículo teria sido o motivo para o assassinato. Os dois eram amigos, mas se desentenderam por causa dessa venda.





“No dia do crime, câmeras de segurança da rua flagraram o acusado e uma outra pessoa descendo do carro e entrando na casa do amigo. A esposa de Vitor relatou que o réu foi à casa deles, após uma discussão por telefone, e deu um tiro na cabeça de seu marido. Ela estava em outro cômodo da casa quando ouviu o barulho, correu para ver o que tinha acontecido e encontrou o marido caído no chão, informou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

