UFMG é classificada como a 5ª melhor universidade da América Latina

Em comparação com a avaliação do ano passado, a UFMG apresentou evolução nas áreas de pesquisa e ensino (foto: Lucas Braga/UFMG)

América Latina permanece ocupado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – que também foi classificada como a terceira melhor instituição de ensino superior e a melhor federal do Brasil. O ranking foi elaborado pela publicação inglesa Times Higher Education (THE) – vinculada ao jornal





Apesar da boa perspectiva, a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, avalia que o desempenho da instituição em rankings que avaliam a qualidade da educação poderá ficar comprometido caso a tendência de cortes e bloqueios orçamentários se mantenha.

“Necessitamos de investimento sustentável para manter a produção científica, acadêmica e cultural em patamares aceitáveis e competitivos para atender às demandas da sociedade e do país”, afirmou a reitora por meio de comunicado emitido pela assessoria da instituição.

Brasil é o mais representado no ranking

Na edição 2021 do levantamento, foram avaliadas 177 universidades de 13 países latino-americanos. O país que obteve maior representação na lista é o Brasil, com 67 universidades, seguido do Chile (28), Colômbia (24), México (23), Equador (11), Argentina (9) e Peru (8).

A classificação das instituições levou em conta cinco áreas: ensino (ambiente de aprendizado), pesquisa (quantidade, investimentos e reputação), citações (influência e alcance da produção científica), perspectiva internacional (cooperação e intercâmbio de docentes e estudantes) e renda na indústria (capacidade da universidade de contribuir com o setor industrial).

Outras universidades mineiras também estão entre as melhores

Outras instituições mineiras também ocuparam posições de destaque no ranking da Times Higher Education. A Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi considerada a segunda melhor instituição de Minas Gerais e a 20ª da América Latina.

Na sequência, aparecem as federais de Lavras (Ufla), Uberlândia (UFU) e Juiz de Fora (UFJF), que, a nível latino-americano, foram classificadas nas 21ª, 56ª e 72ª posições, respectivamente.

O topo do ranking

Pelo terceiro ano consecutivo, o topo do ranking é ocupado pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, seguida da USP, Unicamp e do Instituto de Tecnologia de Monterrey, no México. Abaixo da UFMG, e entre as dez instituições mais bem avaliadas da América Latina, figuram, ainda, a Universidade do Chile, a PUC Rio, a UFRGS, a Unifesp e a UFRJ.