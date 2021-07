Homem mata ex-mulher e filha a facadas e depois se suicida em Coluna

Crime abalou Coluna, no Vale do Rio Doce (foto: Polícia Militar/divulgação)

Uma tragédia familiar abalou a cidade de Coluna, de 8,8 mil habitantes, no Vale do Rio Doce, na manhã deste sábado (24/07). Um homem, de 24 anos, matou a ex-mulher, de 25 anos, e a filha do casal, de quatro anos, a facadas. Na sequência, ele se suicidou.

O crime provocou grande choque na população local, principalmente, porque Coluna é uma cidade pacata e tranquila. De acordo com a Polícia Militar, havia dois anos que não era registrado homicídio no município, distante 360 quilômetros de Belo Horizonte.

O fato ocorreu na localidade de Córrego do Cantagalo, na zona rural, distante 10 quilômetros da área urbana de Coluna.

Conforme a PM, o crime teria sido cometido por motivos passionais. O casal estava separado há algum tempo. A suspeita é que o homem não aceitava o fim do relacionamento. O caso ainda será investigado pela Polícia Civil.

Conforme a Polícia Militar de Coluna, na madrugada deste sábado, o homem, W. F. A, trabalhador rural que também morava na região do Córrego do Cantagalo, seguiu, a pé, para a residência da ex-mulher, B. F. S. Ela dormia na casa em companhia da filha pequena, G. S. A.

De acordo com os levantamentos policiais, o lavrador matou a mulher e a criança a facadas. Na sequência, se dirigiu para outro cômodo da moradia, onde se enforcou com uma corda amarrada em caibro do telhado da casa.

A perícia da Policia Civil foi chamada até o local, onde os policiais se deparam com muito sangue no interior da casa. Os três corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, no Leste do estado.