Governador Valadares quer zerar fila com 3 mil cirurgias eletivas

Grande parte das cirurgias eletivas é realizada no Hospital Municipal de Governador Valadares (foto: Tim Filho/Especial para o EM) A Prefeitura de Governador Valadares anunciou nesta quarta-feira (21/7) a retomada das cirurgias eletivas, que ao longo dos meses acumulou cerca de 3 mil pedidos, segundo o Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DCCA).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a retomada somente foi possível graças a um esforço das equipes de saúde em combater a pandemia do novo coronavírus.



Esse esforço, segundo a SMS, provocou mudanças no cenário epidemiológico em Valadares e acelerou o processo de vacinação contra a COVID-19.

As cirurgias mais procuradas pelos usuários do SUS, segundo a SMS, são as de ortopedia, cirurgias gerais (vesículas e hérnias), otorrinolaringologia, urologia, ginecológicas, bariátricas, oftalmológicas e pediátricas.



Avaliação de índices

A retomada será de acordo com a fila de espera existente na cidade e de acordo com a avaliação médica para o grau de urgência dos pacientes.

"Importante ressaltar que para a realização dos procedimentos foi necessária uma avaliação criteriosa e reorganização de toda a rede assistencial, entre esses, podemos destacar a diminuição no índice internação e ocupação de leitos de UTI COVID-19, o monitoramento dos estoques de insumos farmacêuticos e materiais necessários para os procedimentos cirúrgicos e anestésicos", disse a secretária municipal de Saúde, Caroline Sangali.

No boletim epidemiológico COVID-19 desta quarta-feira (21) não foram registradas mortes pela doença, e a ocupação na UTI COVID-19 SUS nos hospitais públicos ficou em 76%. Nos hospitais particulares, essa taxa de ocupação ficou em 75%.



A SMS também divulgou a vacinação contra a COVID-19, sem agendamentos, para as pessoas com idade acima de 29 anos, a partir desta quinta-feira (22/7).