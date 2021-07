Polícia Civil recupera carga de 13 toneladas de placas de gesso

Carga seria levada para o interior de São Paulo (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, apreendeu 13 toneladas de placas de gesso, que tinham sido compradas por meio de fraude e seriam entregues numa cidade do interior paulista. Policiais da Inspetoria e 3ª e 5ª delegacias, interceptaram o caminhão quase na divisa com o estado de São Paulo.







A carga foi comprada em Uberlândia por uma pessoa que usou o nome de um terceiro, com a entrega a ser feita em Uberaba. O motorista, contratado para a tarefa, fez o carregamento e viajou, mas chegando próximo ao local da entrega, recebeu um telefonema do suposto dono mandando seguir e deixar a carga em Hortolândia (SP), quando ele foi alcançado e abordado na rodovia.



Interrogado sobre o assunto pelo investigadores, o motorista contou que o contrato do transporte foi feito por aplicativo e que, antes de ele chegar a Hortolândia, o contratante chegou a mudar novamente o itinerário, informando que a entrega seria em Indaiatuba. Diante de mais uma mudança de rota, o caminhoneiro relatou aos policiais que desconfiou, mas acatou as ordens.



A vítima, entretanto, soube do golpe quando o caminhão já havia sido carregado e denunciou o fato à Polícia Civil. Os policiais civis passaram a monitorar o veículo. A carga foi trazida de volta a Uberlândia e devolvida à empresa vendedora, que fica no Bairro Marta Helena, na zona norte de Uberlândia.



Ninguém foi preso, mas as investigações vão continuar para tentar identificar os golpistas.