MP recomenda que PBH defina medida para retorno às aulas em 10 dias

Volta às aulas em BH

(MPMG) enviou umaao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), para que apresente, ems, providências necessárias a serem tomadas pelo município paradasque vão assegurar o retorno dos estudantes no ensino médio e adulto."As atividades educacionais presenciais/não podem ser eliminadas em havendo medidas flexibilizadoras para outras atividades presenciais coletivas sequer consideradas essenciais", argumenta o MPMG, referindo-se a 78 atividades profissionaispelo município, conforme publicado no portal da(PBH).O documento é assinado pelos promotores Marcos Pereira Anjo Coutinho e Andrea Mismotto Carelli."Ainda hoje se evidencia severa ruptura da educação em favorecimento às demais atividades, o que viola o dever jurídico constitucional de ponderação a ser exercido pela Chefia do Poder Executivo municipal, inclusive para restringir algumas atividades em favorecimento à maior flexibilização educacional", afirma a nota do MPMG.A PBH confirmou que recebeu nesta quinta-feira (15/7) a recomendação do MPMG. "O documento está sob análise e o Município irá se manifestar no prazo de dez dias fixado pelo MPMG", informou por meio de nota.Escolas da educação infantil (0 a 5 anos) e ensino fundamental (1º ao 9º ano) foram autorizadas a retornar às aulas presenciais em tempo normal em 21 de junho.O número de alunos, duração de aulas e periodicidade são organizados em cada escola, consideradas as condições de atendimento, desde que respeitados os protocolos determinados pela PBH:entre cada aluno nas salas de aula, umacruzada,e ítens paraA decisão da Prefeitura foi tomada após reunião entre os integrantes do Comitê de Combate à Covid-19 e da Secretaria Municipal de Educação a partir da base o– medido pela incidência de Covid a cada 100 mil habitantes e sua tendência, a taxa de mortalidade (que implica a pressão sobre o sistema de saúde) e sua tendência.Naquela ocasião, BH estava na faixa 75% - quanto mais próximo de 100%, melhor o índice.Sendo assim, o índice de 75% permitiu o retorno para o ensino fundamental e o atendimento em tempo integral do ensino infantil. Para o retorno do ensino médio, de acordo com a administração municipal, é necessário que o índice seja de pelo menos 81%, enquanto para os demais níveis de ensino é necessário um índice mínimo de 91%.