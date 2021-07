Capotamento fere três pessoas na Avenida Tereza Cristina, em BH

Sandero prata bateu na mureta de proteção do Viaduto Itamar Franco, no Bairro Carlos Prates, e capotou, caindo na Avenida Tereza Cristina. (foto: Google maps) carro capotou na madrugada desta quinta-feira (15/7), deixando três pessoas feridas na Avenida Tereza Cristina, altura do Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte. Umna madrugada desta quinta-feira (15/7), deixando três pessoas feridas na Avenida Tereza Cristina, altura do Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte.









O motorista não foi encontrado no local do acidente. Dentro do automóvel, havia quatro passageiros - duas mulheres e dois homens.





Uma das passageiras foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII com dores pelo corpo e indícios de fratura na clavícula.





Dois homens tiveram ferimentos leves e também se queixaram de dores, mas recusaram atendimento médico. A quarta pessoa não se machucou.





O grupo relatou aos agentes que estava em um bar no Bairro Palmares, Região Nordeste da capital, quando resolveu pegar carona com o motorista. Eles disseram ter visto o rapaz beber uma lata de cerveja.