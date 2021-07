Vela acesa cai em roupas e incêndio destrói casa em Itaúna

Foram utilizados 10 mil litros de água para apagar incêndio em Itaúna (foto: Corpo de Bombeiros de Itaúna/Divulgação)

Uma vela deixada acesa caiu sobre um amontoado de roupas e causou a destruição completa de uma casa em, no Centro Oeste de Minas, nesta terça-feira (13/07). O incêndio que demorou para ser debelado e três cachorros que estavam no interior do imóvel morreram queimados.