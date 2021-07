Contagem é autorizada a gastar até R$ 15 milhões em intervenção na saúde

Hospital Municipal de Contagem é uma das unidades que está sob intervenção após problemas com instituto (foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem)

Pouco mais de um mês após identificar decretar intervenção no sistema de saúde , a Prefeitura de Contagem recebe sinal verde para gastar aténa área. O dinheiro será aplicado para garantir a manutenção de serviços oferecidos nas cinco Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Hospital Municipal e no Centro Materno-Infantil da cidade da Região Metropolitana de BH.