Araxá adere ao Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra

O Grande Hotel, construído em 1944, era um cassino e recebia frequentes visitas do presidente Getúlio Vargas; hoje é um dos principais atrativos turísticos da Região do Alto Paranaíba (foto: Fabrízio Gomes / AFilmes) Araxá, no Alto Paranaíba, agora é uma das 19 cidades integrantes do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra. A adesão foi realizada na última quarta-feira (7/6), após a assinatura do termo associativo pelo prefeito do munícipio, Robson Magela.

A cidade tem como seus pontos fortes no turismo importantes museus, como o da cortesã do século XIX, Ana Jacinta de São José, a Dona Beja, além de uma gastronomia típica e natureza que atrai visitantes de todas as partes do país.

Um dos pontos mais famosos é Complexo do Barreiro, conhecido pelas suas águas termais e por ser o local onde está localizado o Grande Hotel e Termas de Araxá. Construído em 1944, o luxuoso prédio possuí de estrutura arquitetônica semelhante a um castelo, com estilo neoclássico.

Para requisitar um projeto no Ministério do Turismo, por exemplo, os municípios precisam comprovar que estão organizados e associados a algum circuito. “Agora é possível pleitear ICMS Turístico para receber recursos do Estado. Por isso, é importante quando o poder público possui essa visão ampla de desenvolvimento”, explica o gestor do Circuito, Kleyber da Silveira.

“É muito importante para nós a participação de Araxá no circuito, estamos orgulhosos e podemos sentir pela administração que essa felicidade é recíproca. Temos inúmeros municípios, com suas particularidades, cada um tem sua gastronomia, riquezas naturais e isso é um diferencial para os turistas”, complementa o presidente da Associação, José Eduardo de Almeida.

De acordo com o superintendente de Turismo de Araxá, Ricardo Ruas, a integração do município ao circuito irá promover o desenvolvimento turístico local e regional. “Temos uma localização privilegiada, precisamos explorar nessa época de pandemia o turismo regional. Araxá é uma das portas de entrada para a Canastra, temos certeza que vamos ganhar muito”, destaca.

Além de Araxá, os outros 18 municípios associados ao circuito são: Alpinópolis, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis, São João Batista do Glória, São José da Barra, Piumhi, São Roque de Minas, Ilicínea, Tapira e Vargem Bonita.

Museu Dona Beja guarda relíquias do século XIX. A História de sua moradora, Ana Jacinta de São José, já foi tema de uma telenovela da TV Manchete em 1986 (foto: Fundação Cultural Calmon Barreto / Divulgação)