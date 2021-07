Batida em frente ao novo estádio do Atlético deixa 5 feridos

Acidente ocorreu por volta das 20h (foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)





Umentre dois carros deixoupessoas feridas na noite domingo (11/06), no Bairro, na Região Oeste da capital mineira.A batida ocorreu na, em frente ao local onde está sendo construído o novo estádio do Atlético, a Arena MRV, na pista sentindo Contagem (Grande BH).do acidente não foi esclarecida. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local.Ainde de acordo com os bombeiros, houve fumaça por debaixo do capô de um dos carros, mas não houve incêndio.Os militares realizaram a limpeza da via que foi tomada por combustível derramado.