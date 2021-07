Bombeiros serram teto de carro que capotou e resgatam casal ferido em Betim

Segundo relatório dos bombeiros, a retirada do teto de veículos capotados é a forma mais segura para preservar a vida dos ocupantes (foto: CBMMG/Divulgação)

Na última semana, cresceu o número de acidentes por capotamento. Esse crescimento foi registrado pelo Corpo de Bombeiros, que teve de realizar uma série de resgates de pessoas presas no interior dos veículos. Na madrugada deste domingo (11/7), mais um caso: um casal foi resgatado na Estrada Chico Mendes, altura do número 831, Bairro Quintas do Jacuba, na Várzea das Flores, em Betim.

O chamado chegou à central dos Bombeiros, às 2h. Eram dois pedidos: um do Samu e outro da PM, que informavam que duas pessoas estavam presas dentro do veículo.

Ao chegar ao local, os bombeiros optaram pela retirada do teto do veículo, que foi serrado. As duas vítimas foram resgatadas com ferimentos graves e encaminhadas para o Hospital Municipal de Contagem, onde estão em observação. As causas do acidente são desconhecidas.