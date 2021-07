Vizinhos reclamam e 4 caminhões de lixo e entulho são retirados de casa

TO

Retirada de caminhões com lixo e entulho nesta residência, em Araxá, são frequentes; morador recusa ajuda médica (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Agentes da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saude de Araxá, no Alto Paranaíba, retiraram de um imóvel no Bairro Novo São Geraldo quatro caminhões de lixo e entulho.

De acordo com a educadora em saúde da Vigilância Ambiental de Araxá, Edna Márcia dos Santos Alves, a limpeza foi autorizada pela Justiça, uma vez que não houve consentimento do morador em liberar a ação por conta própria.

"São ratos, cobras, baratas, escorpiões, pernilongos e mosquitos da dengue, que já estavam invadindo as casas vizinhas e colocando em xeque a segurança sanitária dos moradores da região”, informou Edna.

A força-tarefa, também chamada de "Caminhão Bota-fora", teve o apoio da Polícia Militar. “Esse acumulador já é conhecido da nossa equipe e frequentemente, pelo menos duas vezes ao ano, temos que realizar esse tipo de trabalho. Para se ter ideia, já chegamos a utilizar 22 caminhões para retirar lixo e entulho nessa residência. Desta vez, o morador colocou a cama na garagem e estava dormindo lá, uma vez que a casa de três quartos já estava completamente tomada pelo lixo", relatou a coordenadora.



Além desse acumulador, há também outros casos semelhantes em Araxá. Este ano, por exemplo, a equipe chegou a ultilizar 12 caminhões em um outro imóvel, no Bairro Boa Vista, .

Acumular pode ser um distúrbio

Acumular coisas sem necessidade pode se tratar de um distúrbio conhecido como síndrome de Diógenes, que representa o descuido extremo com a higiene pessoal e negligência com o asseio da própria moradia.



Conforme a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a incidência dessa síndrome é de 5 a cada 10.000 pessoas acima de 60 anos.



"Nessas situações, a equipe da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde oferece acompanhamento psicológico a essas pessoas. Mas cabe a elas admitirem que têm essa síndrome e aceitarem a ajuda, o que não é o caso deste acumulador do Bairro São Geraldo, que recusa o tratamento", lamenta Edna.