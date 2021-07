Guardas de BH orientam sobre importunação sexual nos transportes públicos

Guardas muncipais de Belo Horizonte orientaram usuários do Move, na Estação Pampulha, sobre o crime nesta sexta-feira (9/7) (foto: Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção/Divulgação)









Desde a criação do grupo de combate ao crime na capital mineira, em setembro de 2018, 230 campanhas como essa já foram feitas. Os esforços resultaram no registro de 71 ocorrências do tipo no transporte público.





Grupo de combate a importunação sexual nos transportes públicos de BH foi criado em 2018 (foto: Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção/Divulgação) suspeito. Uma das ações da prefeitura foi a criação do botão do assédio , no qual o motorista do ônibus envia sua localização à central da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). Depois, a BHTrans aciona a Guarda Municipal para interceptar o veículo e prender o





Esse processo tem ocorrido, em média, em 10 minutos, segundo dados da própria PBH. Desde novembro de 2018, o equipamento funcionou 50 vezes – uma média de dois acionamentos a cada três meses aproximadamente.

de Belo Horizonte realizou na manhã desta sexta-feira (9/7) uma campanha contra anona Estação Pampulha do sistema Move. Com cartilhas educativas, os agentes explicaram para quem passava pelo local as formas de configuração doe como denunciar.