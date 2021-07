Após 24 dias, acaba greve dos servidores públicos de Ipatinga

De acordo com a presidente do, Marcione Menezes, durante a reunião, a administração também se comprometeu aos dias de greve que foram cortados do salário, por meio de uma folha de pagamento complementar. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ipatinga, mas não obteve retorno. Tão logo a gestão se manifeste, este texto será atualizado.

“Encerramos a greve porque o Legislativo se comprometeu a acompanhar as negociações e isso foi muito importante. Para setembro, o Executivo fez a promessa de apresentar um percentual, porque disseram que vão observar o comportamento da pandemia para que um índice seja formalizado", enfatiza Marcione Menezes.





"Esperamos que seja, no mínimo, um valor que a categoria fique satisfeita”, complementa. Ainda segundo a sindicalista, o percentual de perdas acumuladas dos servidores até o mês de dezembro do ano passado é de 11,65%. “Esse número pode chegar a 18% até o final do ano, por causa da inflação, se não houver negociação", alega.

Reunião realizada na prefeitura nesta quinta-feira (8/7) colocou fim à greve (foto: Sintserpi/Divulgação)

Além disso, a presidente conta também que foi firmado um acordo para um calendário de reuniões permanentes junto ao sindicato para tratar sobre os problemas apresentados. “Uma audiência na Câmara também está prevista para ser realizada. O que importa é colocar o servidor em pauta, principalmente no orçamento”.

O que diz a Constituição?

A recomposição salarial dos servidores públicos está prevista constitucionalmente no art. 37, X da Constituição da República. A advogada Amanda Tavares explica que o direito também está garantido em tempos de pandemia. “A Lei Complementar n° 173/2020, que limita o orçamento dos poderes para direcionar ao enfrentamento da pandemia, veda apenas que o reajuste tenha ganho real, ou seja, está limitado à correção inflacionária, assim como assegura o dispositivo constitucional”

A defensora esclarece ainda que a recomposição pelos índices inflacionários, além de ser uma determinação constitucional, serve para que não exista perda real. “Quando o poder de compra do servidor não acompanha o índice nacional, há atípica redução do salário, pois o que importa é o poder de compra da cifra auferida pelo trabalhador”.

Entenda o caso

A categoria entrou em greve no dia 14 de junho , ao reivindicar a recomposição das perdas inflacionárias no salário, no vale-lanche e no vale-alimentação, que estão congelados desde 2014, de acordo com o sindicato.

Representantes do sindicato e secretários da Prefeitura de Ipatinga chegaram a se reunir no último dia 21, mas não houve acordo. No dia 24, a greve foi considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de uma decisão liminar.

“A deflagração do movimento grevista se deu de forma aparentemente ilícita, já que não foi informado o percentual mínimo do quantitativo de servidores e quais as atividades seriam mantidas, requisito obrigatório para o exercício de greve em serviço público essencial”, dizia trecho do documento. Os servidores decidiram manter a greve e recorrer da decisão.

No dia 29, em audiência realizada de forma remota, o TJMG manteve a liminar em vigor, acatando as alegações do município de que “os prejuízos causados pelo movimento à execução de serviços essenciais à população, especialmente aqueles atinentes à área de saúde, inclusive prejudicando o andamento da vacinação contra a COVID-19”.