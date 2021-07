Homem é preso em flagrante após usar réplica de pistola em assalto, em BH

A réplica da pistola que estava em poder do ladrão (foto: Guarda Civil Municipal/Divulgação)

Na luta contra o crime em Belo Horizonte, a Guarda Civil Municipal apresenta um resultado importante ao prender, no início da noite desta quarta-feira (7/7), um assaltante. Usando uma réplica de arma de fogo, ele havia acabado de roubar a bolsa de uma mulher, na Rua Gávea, no Bairro Jardim América.

Uma viatura da Guarda Municipal fazia o patrulhamento preventivo no Bairro Jardim América quando foi abordada por uma mulher que relatou ter sido assaltada instantes antes.

Com a descrição do assaltante, os guardas saíram no encalço do suspeito, que foi preso em flagrante.



Com ele, além da bolsa da vítima havia uma réplica de uma pistola .380.



A bolsa foi restituída à vítima, e o assaltante levado para o Ceflan 3.