Guarda Municipal fiscaliza uso de cerol e linha chilena em Betim

Guardas Municipais orientarão motociclistas como se proteger das linhas cortantes (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação)

A chegada do período de ventos mais intensos, normalmente entre os meses de julho e agosto, estimula as brincadeiras com pipas e papagaios. Com o objetivo de garantir que os momentos de diversão sejam também seguros, a Guarda Municipal de Betim intensifica a partir desta quinta-feira (1/7), a campanha “Operação Linha Segura” com o objetivo de coibir o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena. A campanha tem início com blitz educativa na Avenida das Américas, a partir das 10h.

Na ação, os agentes vão instalar antenas de proteção em motocicletas, além de orientar a população que circula pela região sobre os perigos das linhas cortantes. A campanha é uma iniciativa da Guarda Municipal, vinculada à secretaria adjunta de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais.

O comandante da Guarda Municipal de Betim, Anderson Reis, reforça a importância da campanha contra o uso de cerol, linha chilena e outras misturas cortantes. “Desde que intensificamos as ações de combate ao uso das linhas, registramos redução de mais de 150% nas ocorrências. Em 2019, foram 47 registros. Em 2020, apenas 16 ocorrências”, afirma o comandante.

Durante a ação, os guardas também visitarão lojas que supostamente vendem as linhas cortantes e intensificação o patrulhamento ostensivo em áreas de vias de trânsito rápido, como a Avenida Marco Túlio Isaac.



Os agentes reforçarão que a utilização desses materiais é proibida por lei municipal, tanto em espaços públicos quanto privados em Betim. As multas pelo uso ilegal das linhas variam entre R$ 100 e R$ 1.500, podendo, ainda, haver a punição criminal em casos de acidentes com vítimas.

O uso ilegal das linhas pode ser denunciado pelos telefones 153, da Guarda Municipal, e 181, da Polícia Civil.