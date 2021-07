Fogo criminoso destrói destilaria desativada em Guaranésia

O fogo teria começado na estrutura utilizada para resfriamento de óleo (foto: CBMMG/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções na tarde desta quarta-feira (7/7) destruiu a Destilaria Alvorada do Bebedouro, desativada, que ficava às margens da rodovia BR-491, em Guaranésia, no Sul de Minas Gerais.

No combate ao fogo, o 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros decontou com a ajuda da Defesa Civil dee da Prefeitura de Guaxupé.Foram gastos 15 mil litros de água.

Os bombeiros suspeitam que o incêndio tenha sido criminoso. O fogo começou em uma das estruturas utilizadas para resfriamento de óleo que era usado na destilaria.

Devido às classes de incêndio em questão (A e B, sólidos, líquidos e gases inflamáveis), foi utilizado também pelos bombeiros grande quantidade de líquido gerador de espumas (L.G.E) no combate às chamas.



Não houve feridos.