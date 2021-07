Bombeiros salvam cão e gambá no interior de Minas

O cão caiu caiu num buraco feito por empresa de exploração mineral já desativada (foto: CBMMG/Divulgação)

O resgate de animais continua a movimentar o Corpo de Bombeiros no interior de Minas. Somente nesta segunda-feira (5/7) foram dois casos: um cão que estava em um buraco, em Ponte do Cosme, zona rural de Antônio Carlos, no Campo das vertentes, e um gambá, preso numa tubulação, em Guaxupé, no Sul de Minas.

O cachorro estava há três dias num buraco de seis metros de altura. Segundo o autor do chamado, que pediu ajuda aos bombeiros de Barbacena, o animal já estava em sofrimento. Os bombeiros fizeram uma caminharam de cerca de 1,5km em um pasto até chegar ao local.

Com uso de uma escada prolongável e equipamentos de proteção individual, a equipe desceu até o fundo do buraco para fazer o resgate. O animal, segundo os bombeiros, era manso e não apresentava ferimentos aparentes, mas estava debilitado devido ao longo período que estava no local. O autor do chamado, de 43 anos, adotou o cão.

Gambá

Em Guaxupé, um filhote de gambá foi resgatado de dentro de uma tubulação de água no Bairro Jardim Europa. O animal caiu dentro de um cano de 100mm, usado para coletar água pluvial no quintal de uma residência.

Para o resgate, os bombeiros usaram equipamento destinado para capturar cães. Laçaram o animal, retirando-o do cano em segurança e colocando-o em um tambor próprio para transporte de pequenos animais. Depois da constatação de que o gambá não estava ferido, o animal doi devolvido à natureza, numa mata nativa do município.