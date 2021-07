PM apreende arma, munição e drogas durante operação em BH

Material apreendido pela PM durante a operação (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)







Um adolescente foi apreendido suspeito de envolvimento com o tráfico na noite desse domingo (4/7) no Bairro Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte. Ele foi localizado durante uma operação no Anel Rodoviário.









Reunindo integrantes do Grupo Tático Rodoviário (GTR), eles montaram uma nova operação para entrar no aglomerado.





Ao passarem por um dos becos, eles viram um rapaz correndo com uma mochila preta nas costas. Ele subiu em um muro, saltou de telhados de casas e jogou a mochila.





O suspeito, posteriormente identificado como menor de idade, foi cercado e detido em um imóvel. A mochila foi encontrada no lote de outra casa.





Segundo a PMRv, foram apreendidos um revólver 38 com seis munições, 250 pinos de cocaína e três invólucros da mesma droga, 98 invólucros de maconha e R$ 358.