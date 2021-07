PM descobre drogas enterradas em matagal de Materlândia

Parte da droga encontrada enterrada em matagal próximo a campo de futebol de Materlândia (foto: PMMG/Divulgação)

Nada menos do que 1.877 pedras de, 1.131 buchas de maconha e 220 papelotes de. Esse foi o total deencontrada nesta quinta-feira (1º/7), por policiais militares, enterrada num matagal próximo ao campo de futebol de, no Leste de Minas Gerais.A descoberta fez parte da Operação Mateus 5.9, em que os militares conseguiram a informação de que havia uma grande quantidade de droga no local.

Foi um dia de muito trabalho dos policiais, que chegaram à área ainda pela manhã e começaram a dar buscas. Um dos policiais, ao furar a terra, encontrou um tambor. Era onde estavam as drogas.

A PM procura, agora, pelo dono dos entorpecentes. Um suspeito já foi levantado.



Toda a droga foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil, que instaurou inquérito.

Participaram da operação o tenente Barbosa, os sargentos Almeida e Vieira, os cabos Alamir e Julierme e a soldado Eliene.