PM apreende 110 quilos de maconha em BH e Sabará

Cem barras de maconha foram encontradas em esconderijo no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar apreendeu 110 barras de maconha, totalizando 110 quilos, nessa quarta-feira (30/6), nos bairros Jaqueline, em Belo Horizonte, e Nossa Senhora de Fátima, em Sabará. Dois homens foram presos e os policiais conseguiram descobrir um esconderijo que era utilizado por um dos traficantes.

Policiais comandados pelo capitão Rodrigues, do 13º BPM, receberam uma denúncia de moradores de que drogas estariam sendo comercializadas no Bairro Jaqueline.

Os policiais montaram uma campana e conseguiram flagrar uma entrega de 10 barras de maconha e uma de crack. No momento em que a droga era entregue pelo traficante, os policiais chegaram e deram voz de prisão aos dois homens.

Do Bairro Jaqueline, os policiais foram para o Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, onde o traficante que fazia a entrega reside. No local, encontraram algumas barras de maconha. Este, no entanto, levou os policiais até outra residência, próxima da dele, mas mais modesta, e lá dentro estavam 100 barras de maconha.

O local era usado como esconderijo. Na casa também foram encontradas uma porção de cocaína, um revólver calibre 38 e R$ 3.500 em dinheiro. O caso foi registrado no Ceflan 1.

Apreensão de drogas também no interior do estado

Em Caratinga, durante a Operação Bacamarte V, nos bairros Limoeiro, Anápolis e Centro, foram cumpridos três mandados de busca e apreendidas 21 barras de maconha, num total de 21 quilos da droga, e 2,3 quilos de cocaína. Dois traficantes, ambos de 32 anos, foram presos.

Além disso, os policiais encontraram, nos três endereços, R$ 67.526 em dinheiro, duas pistolas, muita munição, três carregadores, quatro celulares, duas balanças de precisão, um caderno de anotações de movimentação dos traficantes, material de dolagem e um automóvel Honda Civic.

No quilômetro 29 da rodovia MG-30, em Nova Lima, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) abordou um veículo em atitude suspeita. Tão logo se aproximaram do veículo, os patrulheiros notaram o nervosismo dos ocupantes.



Numa busca no carro, os militares encontraram crack. O motorista foi preso e levado à sua casa, onde foram encontradas duas pistolas – uma Glock .380 e uma Taurus .40 –, dois carregadores, cinco barras de crack, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, uma capa de colete balístico, duas facas e material de dolagem. O homem foi preso e o veículo apreendido.