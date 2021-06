Músico que adiou casamento por um ano é vacinado e já programa lua de mel

Léo Mendonça agora está na expectativa de a noiva conseguir se vacinar com pelo menos uma dose antes do casamento (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

"Foi uma luta chegar no dia de hoje. Mas graças a Deus consegui vacinar." A frase é do músico Léo Mendonça, 51 anos, que tomou a vacina contra a COVID-19 nesta terça-feira (29/6), em Belo Horizonte.Ele havia procurado o posto drive thru da UFMG, na Pampulha, mas, como outro público era atendido no local, foi direcionado para o posto de saúde do Bairro São Francisco, na mesma região, o que não chegou a ser um problema para ele diante do alívio de receber a primeira dose.Léo e a noiva, Márcia Neves, de 39, tiveram de adiar o casamento, de junho do ano passado para setembro deste ano, por causa da pandemia. Agora, ele deve curtir a cerimônia e acom ada vacina no braço.O pedido de casamento ocorreu no Natal de 2018 e, de lá para cá, o casal vem idealizando a. "Em fevereiro de 2020, fui à São João del- Rei - onde a Márcia mora - para passar o carnaval. Logo que voltei para BH tivemos a notícia da pandemia", contou.Em maio, em meio a tantas incertezas de quando a situação da COVID-19 estaria controlada, os dois decidiram adiar a cerimônia. "Já está tudo pago", contou.Léo passou 11 difíceislonge da noiva diante doda contaminação do novo coronavírus."Estávamos cumprindo o isolamento social e com muito medo. Foi apenas em janeiro deste ano, após a vacinação dos pais dela, que nos reencontramos", lembrou.O casal passou meses em discussão sobre quanto poderiam celebrar a união em uma festa mais íntima, com 30 pessoas. "Apenas os padrinhos e madrinhas", disse.Decidiram, então, marcar para 25 setembro. O plano é, em seguida, embarcar para Gramado, no Rio Grande do Sul. "A viagem foi um presente de um dos padrinhos. Remarcamos algumas vezes, mas agora estamos otimistas", contou.O sentimento foi de alivio quando, nesta terça-feira, Léo conseguiu se vacinar. "Por coincidência, a segunda dose da vacina ocorrerá - se tudo caminhar conforme o calendário - quatro dias antes do casamento. Ficamos muito felizes. O plano era viajar para São João del-Rei uma semana antes. Vou precisar adiar alguns dias, mas tudo bem. Esperamos por isso há um ano", celebrou.Agora, a expectativa é para que a futura esposa seja vacinada também antes da data. "Esperamos que pelo menos a primeira dose", disse o noivo. O calendário divulgado pelo governo de Minas consta que até setembro todas a população acima de 18 anos será vacinada com pelo menos a primeira dose."Esperamos por essa data por tanto tempo. Já temos a nossa casa pronta e planejamos ter filhos", afirmou o músico, com o cartão de vacinação nas mãos.