Idoso de 73 anos mata mulher de 24, foge para milharal e é preso

Crime ocorreu na Fazenda Invejosa, próximo a região da Pedra Grande, no município de Perdizes, no Alto Paranaíba (foto: PMMG de Perdizes/Divulgação)

Um homem de 73 anos foi preso acusado de matar uma mulher de 24 a tiros na zona rural de Perdizes, no Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar de Perdizes, após diligências realizadas, ficou constatado que durante a discussão a mulher teria ido até sua casa, onde se armou com um facão, e partiu em direção ao homem.



O idoso, no mesmo instante, também teria se armado com uma espingarda artesanal, tipo polveira.

Testemunhas alegaram que o homem teria tentado dar um tiro com a espingarda, mas ela não funcionou. Porém, em seguida, ele sacou um revólver da cintura e efetuou disparos contra o rosto da mulher.





Arma, faca e munições foram aprendidas com o autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araxá (foto: PMMG de Perdizes/Divulgação) Ao chegarem, os militares verificaram a jovem caída e já sem vida. A perícia técnica foi acionada e o local foi isolado.

Após o crime, o autor correu em direção a uma lavoura de milho e ali permaneceu por horas. As buscas continuaram até que ele se entregasse, por volta de 20h, no sábado (26/6).

Com o homem foram apreendidos um revólver taurus calibre 22, com seis munições intactas, uma faca tipo peixeira, entre outros materiais.





O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.