Sem luz há 15 dias, Praça Shopping Uberaba paga primeira parcela à Cemig

Dívida do Praça Shopping com a Cemig gira em torno de R$ 3,5 milhões (foto: Praça Shopping Uberaba/Divulgação) Uberaba pagou a primeira parcela de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na manhã desta sexta-feira (25/6). O religamento da energia, segundo lojistas, tem previsão para acontecer no final da tarde desta sexta. Sem luz há 15 dias , o Praça Shopping depagou a primeira parcela de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na manhã desta sexta-feira (25/6). O religamento da energia, segundo lojistas, tem previsão para acontecer no final da tarde desta sexta.



Equipe da Cemig chegou ao shopping por volta das 15h, mas, até o fechamento desta matéria, o religamento não havia sido efetivado.

Segundo informações do dono de uma loja de brinquedos do shopping, Antônio dos Reis Gonçalves Lerin, o acordo fechado parcelou em 60 vezes uma dívida que gira em torno de R$ 3,5 milhões, sendo que a entrada será de 20%.

“Estes 20% foram divididos em três parcelas: a primeira, 4,5%, a segunda, 7,5% e a terceira, 8%”, contou.

“Só quem viveu aqui esses 15 dias sem energia sabe o que nós passamos. Você imagina, em plena pandemia, ficar todo este período com o shopping fechado e com as vendas zeradas”, lamentou Lerin.

O Praça Shopping Uberaba, que foi inaugurado há cerca de seis anos, contou com investimento de mais de R$ 200 milhões.

No local são cerca de 80 lojas que geram, aproximadamente, 1 mil empregos diretos e indiretos.

Durante o ‘apagão’, apenas o Supermercado Bahamas e as lojas Riachuelo e Americanas, que tem padrões de energia independentes, continuaram em funcionamento, sendo que os clientes destes locais precisaram entrar pelo estacionamento do supermercado.

Após o início da pandemia, segundo informações de lojistas, cerca de 40% deles ficaram inadimplentes com o shopping, sendo que a receita do mesmo caiu em 70%.