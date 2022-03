Moradores reclamam de poluição em córrego e AngloGold fala em 'vazamento'

Moradores gravaram imagens da água (foto: Reprodução/WhatsApp)

Moradores de Sabará reclamam de poluição em córrego e AngloGold fala em 'vazamento'https://t.co/eQs4UhHW2K pic.twitter.com/4YHaPtcRwc %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 12, 2022

Moradores reclamam, neste sábado (12/3), de uma mancha de poluição que invadiu o Córrego Cuiabá, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Morador do povoado de Pompéu, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Renato Matarelli registrou um vídeo que mostra o estado da água. “Absurdo, a água completamente cinza, poluída”, desabafa o morador, que denuncia a presença da poluição desde a madrugada.Nesta manhã de sábado, por volta das 7h, a AngloGold Ashanti identificou um vazamento de material no sistema de disposição de rejeitos da Mina Cuiabá, em Sabará, que acabou atingindo o Córrego Cuiabá.A mineradora garante que o vazamento já foi estancado e que o material descarregado no córrego não é tóxico.Trata-se de parte da rocha extraída do subsolo, que, após passar pelo processo produtivo, é classificado como rejeito não-perigoso, conforme as normas ambientais.Ainda de acordo com a empresa, a ocorrência não tem relação com a barragem Cuiabá, que se encontra “segura e estável”, com todos os controles geotécnicos de segurança devidamente implantados.O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) foi acionado e está no local. Até o momento a equipe não deu nenhum parecer sobre a situação do Córrego Cuiabá.De acordo com informações da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a extensão do impacto ainda está sendo avaliada e todas as medidas corretivas possíveis já estão sendo tomadas pela equipe da AngloGold, visando a minimização dos efeitos.O evento foi comunicado ao NEA-FEAM/MG, à Secretaria de Meio Ambiente de Sabará, à Associação Nacional de Mineração e para a comunidade local.