Bairro Água Limpa, em Itabirito, ganhará agência remota de Correios

Bairro Água Limpa ganhará agência remota dos Correios. Local terá CEP único (foto: Prefeitura de Itabirito/Divulgação)

A Prefeitura de Itabirito, na Grande BH, e a administração dos Correios discutiram e chegaram a um acordo para a implantação de sistema de entrega na região de Água Limpa.



Este bairro está ligado ao Distrito de Ribeirão do Eixo e fica na divisa com a cidade de Nova Lima. O local onde funcionará a agência será emprestado pela prefeitura, mas ainda não há data para o início da operação.

A proposta é de criação de uma Agência de Correios Comunitária (AGC), operando como agência remota, por meio de parceria com a prefeitura, a quem caberá o fornecimento de infraestrutura. Em Água Limpa, o funcionamento se dará no sistema de CEP único.

Segundo o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira (Cidadania), o Água Limpa, hoje, tem aproximadamente de 3 mil a 5 mil famílias que vivem em vulnerabilidade, pois é um local que houve muitas invasões.

“É um local onde precisa ser realizada a Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Estamos em contato com o Ministério Público Estadual para a legalização desse Reurb, mas as pessoas que moram lá precisam de dignidade. Nós estamos procurando alternativas para facilitar a vida das pessoas que estão morando em Água Limpa”, disse o prefeito.



O Reurb é o procedimento por meio do qual se garante o direito à moradia daqueles que residem em assentamentos informais localizados nas áreas urbanas.

Ainda segundo o prefeito, a proposta além da agência dos Correios é instalar, também, no mesmo local, em uma pequena propriedade do município, um posto policial e um posto de saúde. A região já conta com atendimento de saúde, mas haverá a possibilidade de mudança de espaço físico.