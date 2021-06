Polícia recupera calçados roubados, avaliados em R$ 500 mil

Carga estava escondida num galpão perto de Itaúna (foto: PCMG/Divulgação )

Uma carga de calçados, que tinha sido roubada no último dia 12, avaliada em R$ 500 mil, foi recuperada nesta quinta-feira (24/6), pela Polícia Civil, num galpão, às margens da divisa das cidades de Itatiaiuçu e Itaúna, no Centro-Oeste mineiro. Um homem de 44 anos, proprietário do local onde a carga estava escondida, e dois homens, suspeitos de terem cometido o furto, de 24 e 26 anos, foram presos.

O roubo foi apurado por policiais da Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais (Deicra), que integra o Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri).



Segundo relato do delegado José Luiz Quintão, no último dia 12, os dois ladrões roubaram o caminhão, com a carga, depois de render o motorista, que foi mantido como refém, e depois libertado.

A quadrilha tem outros integrantes, de acordo com o delegado, e o objetivo, agora, é identificar e prender cada um deles. “Os presos responderão pelos crimes de roubo e receptação.” Os calçados roubados, segundo ele, seriam levados para Blumenau, em Santa Catarina.