Mulher morre em clínica no Bairro Funcionários

Fachada do Centro Cirúrgico Integrado, no Bairro Funcionários (foto: Reprodução do site do Centro Cirúrgico Integrado)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que vai instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de uma mulher em uma clínica, nesta quinta-feira (24/6), no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Uma equipe de policiais compareceu ao, que fica na Rua Piauí, para os primeiros levantamentos.O Centro Cirúrgico Integrado é um. De acordo com o site da clínica, no local podem ser realizados procedimentos cirúrgicos de baixa e média complexidade, nas áreas médica e odontológica.Ainda no site do centro, é oferecido procedimentos como, bichectomia, lipoaspiração, mastopexia, prótese de panturrilha e outras intervenções estéticas.Além de tratamentoscomo cirurgias gengivais, procedimento para correção da arcada dentária e cirurgia que altera a posição da mandíbula dos pacientes."O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal André Roquette (IMLAR), onde será submetido a exames para apurar a causa da morte. Novas informações serão repassadas em momento oportuno", informou em nota a PCMG.entrou em contato com o Centro Cirúrgico Integrado,que informou, pelo telefone, que não vai se pronunciar em respeito à vítima.