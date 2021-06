Líder de organização criminosa é preso com R$ 1 milhão no Sul de Minas

Operação das Polícia Civil e Federal cumpre mandados em Alfenas, no Sul de Minas (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Polícia encontrou tonéis na casa de chefe do tráfico em Poços de Caldas (foto: Polícia Civil/divulgação)

O líder de uma organização criminosa ligado ao tráfico de drogas foi preso com R$ 1 milhão durante operação das polícias Federal e Civil no Sul de Minas. Os trabalhos acontecem Alfenas, Paraguaçu, Boa Esperança e Poços de Caldas. Mandados também foram cumpridos no Campo das Vertentes e na Grande São Paulo.

A operação 'Fortunae' da Polícia Federal faz alusão à palavra “fortuna”, em latim, e acontece na região de Paraguaçu e Alfenas.



De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram há mais de um ano depois que os integrantes de uma organização criminosa, que distribuía drogas no Sul de Minas, foram identificados. Um dos membros foi preso em flagrante, quando transportava cerca de R$ 1 milhão de forma oculta.

A Polícia Federal explicou que os suspeitos investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, organização para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Operação Assepsia

A Operação Assepsia da Polícia Civil acontece em conjunto para combater o tráfico de drogas na região. O trabalho tem apoio aéreo e cumpre seis mandados de prisão e 13 de busca e apreensão em Paraguaçu, Alfenas, Boa Esperança, no Sul de Minas, em Barbacena, no Campo das Vertentes e em Cotia, na Grande São Paulo.

Tráfico nacional

Já em Poços de Caldas, a Polícia Civil realizou a operação ‘Narco Brasil’, que acontece em todo o território nacional para combater o crime organizado. De acordo com a polícia, um dos alvos é chefe do tráfico no Bairro Santana do Pedregal.

“Encontramos grande quantidade drogas, dinheiro e quantia em dólar. Também apreendemos uma balança de precisão na casa do suspeito. E em razão da extensão da casa, acionamos a Polícia Militar com o trabalho dos cães farejadores. Durante as buscas, localizamos pelo menos 15 tonéis enterrados, possivelmente para armazenar a droga. Porém nesse momento, estavam vazios”, afirma o delegado Cleyson Brene.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio de Botelhos. “A partir de agora, vamos analisar todo material recolhido para dar sequência ao trabalho”, diz.

Ainda segundo a polícia, outro mandado de busca e apreensão aconteceu no Bairro Jardim dos Estados.