Araxá anuncia mudanças no cronograma de vacinação contra a COVID-19

Vacinação para trabalhadores do setor de transporte foi suspensa devido à alta demanda de procura e será retomada após a chegada de novas doses enviadas pelo governo do Estado (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação ) Araxá, no Alto Paranaíba, anunciou nesta quarta-feira (23/6) mudanças no cronograma de vacinação contra à COVID-19. A prefeitura informou que as alterações se devem à alta procura pela imunização no município. , no Alto Paranaíba, anunciou nesta quarta-feira (23/6) mudanças no cronograma de vacinação contra à COVID-19. A prefeitura informou que asse devem à alta procura pela imunização no município.

Entre os grupos, foi suspensa a vacinação para os trabalhadores do setor de transporte, que estava prevista para ocorrer até na próxima sexta-feira. A demanda, iniciada nesta terça-feira (22/6), foi superior às doses enviadas pelo governo do estado para a vacinação destes trabalhadores.

Para se vacinar, este público deve levar cópias da identidade e do CPF, do comprovante de residência e, se tiver, do Cartão SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda ressaltou que a imunização por faixas etárias e para os trabalhadores do setor de transporte vai prosseguir nas semanas seguintes, de acordo com as novas remessas de doses enviadas pelo governo de Minas e pela disponibilidade de estoque.

Lactantes foram incluídas no grupo prioritário

Lactantes foram incluídas nos grupos aptos a receberem as doses em Araxá. Vacinação ocorrerá mediante apresentação de documentos pessoais, laudo médico e certidão de nascimento do bebê (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) Em Araxá, as lactantes até o 3° mês pós-parto foram incluídas nos grupos prioritários a receberem a vacina.

Além delas, grávidas epuérperas que ainda não receberam a primeira dose, devem procurar a unidade de saúde Unisa, exclusivamente nesta quinta-feira, das 8h às 16h.

Mulheres aptas devem apresentar cópias do CPF, RG, comprovante de residência e cartão de SUS (se tiver); e um laudo médico comprovando a condição clínica. Para puérperas e lactantes, também é exigido a certidão de nascimento do bebê.

Após esta quinta, a vacinação a este público será realizada mediante à chegada de novas doses enviadas pelo governo do estado.

Vacinação da segunda dose

As remessas com 630 doses da CoronaVac e 26 da AstraZeneca, enviadas esta semana para Araxá são destinadas para aplicação de 2ª dose.

Aos grupos prioritários já atendidos pela campanha, não houve mudanças nesta semana. Normalmente, esta vacinação ocorre sempre de terça a sexta-feira, no ginásio Dom Bosco, das 8h às 16h, de acordo com a disponibilidade de doses.

Para receber o reforço, a Secretaria de Saúde da cidade alerta que é importante observar a data de retorno no cartão de vacina, no qual deverá ser apresentado juntamente com o xerox da carteira de identidade e CPF no ato da imunização.