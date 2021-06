Túnel descoberto em Poços de Caldas terminaria no Banco do Brasil

Túnel descoberto em Poços de Caldas tinha como alvo o Banco do Brasil (foto: Polícia Civil )

Polícia Civil concluiu que o Poços de Caldas, no Sul de Minas, tinha como alvo a agência regional do Banco do Brasil. Nesta quarta-feira (23/6), militares do Corpo de Bombeiros e funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (DMAE) conseguiram chegar até o fim da escavação com uso de sondas e outros equipamentos. concluiu que o túnel descoberto em prédio comercial em, notinha como alvo a agência regional do. Nesta quarta-feira (23/6), militares do Corpo de Bombeiros e funcionários do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas (DMAE) conseguiram chegar até o fim da escavação com uso de sondas e outros equipamentos.

“Hoje, em continuidade aos trabalhos iniciados desde segunda-feira, com o apoio fundamental do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos chegar até bem próximo do final do túnel e ele está chegando realmente até o Banco do Brasil”, disse a delegada Juliane Emiko.

Corpo de Bombeiros e funcionários do DMAE conseguiram chegar até o fim do túnel (foto: Polícia Civil)

Ainda segundo a delegada, este túnel tem relação com um outro que foi encontrado em um bairro residencial da cidade no dia 31 de maio em Poços de Caldas. Agora, a Polícia Civil busca identificar os autores e os motivos que levaram eles a abandonarem a ação. Os criminosos não chegaram a furar a estrutura da agêcia bancária e, conforme a polícia, tudo indica que a operação foi abandonada às pressas.

“Primeiro passo era delimitar qual era o alvo, sem a gente saber quem era a vítima fica difícil fazer a investigação. Agora a gente sabe qual era o alvo, os investimentos que foram feitos e agora o próximo passo é fazer o levantamento e a confirmação dos autores. Foi feito um investimento muito grande para execução desse crime, e ele foi interrompido. Então a gente tem que descobrir os motivos pelos quais eles pararam a ação”, afirmou Juliane Emiko.

Túnel foi descoberto nesta segunda (21/6)

túnel foi encontrado em um prédio comercial no Centro de Poços de Caldas , quando um oficial de Justiça esteve em um imóvel para cumprir uma ação de despejo. Ao entrar no local, se deparou com sacos e caixas cheias de terra, uma cozinha improvisada e uma central com quatro câmeras para monitoramento da área externa.

Materiais foram deixados para trás pelos criminosos (foto: PMMG)

No prédio funcionava uma loja de enxovais. Após ser desocupado, apareceu um novo interessado no ponto, que pagou antecipado dez meses de aluguel para o dono do espaço. Porém, o ‘inquilino’ não compareceu para pagar as parcelas seguintes e o proprietário entrou com a ação de reintegração do imóvel.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)