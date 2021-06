Túnel de 40 metros é encontrado próximo a bancos em Minas

Túnel saía de loja em direção à agência bancária, em Poços de Caldas (foto: PMMG/Divulgação)



Um túnel de, pelo menos, 40 metros de comprimento foi localizado no Centro de Poços de Caldas, no Sul de Minas, próximo às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. A Polícia Civil investiga o caso e ninguém foi preso, até o momento.

O túnel foi descoberto nesta segunda-feira (21), quando um oficial de justiça, acompanhado da Polícia Militar, esteve em um imóvel, localizado na Rua Rio de Janeiro, para cumprir uma ação de despejo.



Ao entrar no prédio, deparou com sacos e caixas cheias de terra, uma cozinha improvisada e uma central com quatro câmeras de monitoramento para a área externa.

LEIA MAIS 11:54 - 21/06/2021 Homem é flagrado pisando em cruzes de vítimas da COVID-19 no Sul de Minas

17:26 - 21/06/2021 Empresa de ônibus de Pouso Alegre vai suspender linhas a partir do dia 1º

20:19 - 18/06/2021 Pouso Alegre vai vacinar pessoas de 58 e 59 anos neste sábado (19/6) loja de enxovais. Após ser desocupada, apareceu um novo interessado no ponto e pagou 10 meses de aluguel antecipadamente para o dono do espaço.



Porém, o ‘inquilino’ não compareceu para pagar o aluguel dos meses seguintes e o proprietário entrou com a ação de reintegração do prédio. No imóvel funcionava umade enxovais. Após ser desocupada, apareceu um novo interessado no ponto e pagou 10 meses de aluguel antecipadamente para o dono do espaço.Porém, o ‘inquilino’ não compareceu para pagar odos meses seguintes e o proprietário entrou com a ação de reintegração do prédio. Ainda conforme a polícia, durante os mais de 10 meses, a loja permaneceu fechada e com tapumes nas portas da frente, indicando que estaria em reforma para uma possível inauguração, não gerando desconfiança para quem via de fora. Terra era colocada em caixas de papelão e sacos pláticos (foto: PMMG/Divulgação)

Investigação A Polícia Civil já deu início às investigações para descobrir quem estava envolvido na construção desse túnel.



A equipe da delegada Juliane Emiko, com investigadores e perícia técnica, retornou ao local nesta terça-feira (22) para recolher provas que possam identificar os autores. A polícia já tem como certo que um dos alvos dos criminosos seria a agência da Caixa Econômica Federal, conforme aponta o túnel.



Porém, no mesmo quarteirão está localizado o Banco do Brasil e na mesma rua ainda tem outras duas agências bancárias – Bradesco e Santander. Polícia encontrou cozinha improvisada no imóvel (foto: PMMG/Divulgação) Lado externo da loja estava com portas tampadas, indicando reforma (foto: PMMG/Divulgação) Segundo túnel descoberto na cidade O túnel descoberto ontem é o segundo encontrado em Poços de Caldas em menos de um mês. No dia 31 de maio, a polícia havia encontrado um túnel, de cerca de 5m, em um bairro residencial da cidade. Segundo a delegada Juliane Emiko, a suspeita é que seja a mesma quadrilha que abriu os dois buracos pelo ‘modus operandi’ visto nos locais. Até o momento, ninguém foi preso de participar de nenhuma das ações.