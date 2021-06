Corpo parcialmente enterrado é encontrado em lote de Ribeirão das Neves

Rua foi isolada pela Polícia Militar, para que o corpo fosse removido ao IML (foto: PMMG/Divulgação)

Mais um crime violento na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Desta vez, em Ribeirão das Neves. O corpo de um homem foi encontrado semienterrado em um lote vago, na Rua Osmário Batista de Araújo, Bairro Viena. Trata-se de Walisson Ramos de Oliveira, que estava desaparecido havia alguns dias.

Os restos mortais de Walisson foram encontrados por um morador, que estranhou o fato de terem aparecido muitosno lote vizinho.Ao verificar, encontrou o corpo, que estava parcialmente enterrado – apenas com as pernas aparecendo. Ao lado do corpo havia roupas queimadas.

Imediatamente, ele chamou o Corpo de Bombeiros, que, por sua vez, comunicou o fato às polícias Militar e Civil.



A identificação foi feita por um conhecido de Walisson, que esteve no local e contou aos detetives que seu desaparecimento já havia sido registrado na Polícia Civil.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Venda Nova. As suspeitas são de que a vítima tenha sido assassinada em função da guerra do tráfico de drogas. Teria sido uma vingança.