Betim amplia vacinação contra COVID-19 a público geral de 56 a 58 anos

Chegou a vez da população geral de 56 a 58 anos se vacinar contra a COVID-19 em Betim. (foto: Adeildo Silva/Divulgação) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está ampliando, a partir desta terça-feira (22/6), a vacinação contra a COVID-19 ao público geral de 56 a 58 anos. Estima-se que há, na cidade, mais de 9.400 pessoas dessa faixa etária. Incluídas nesse lote estão, também, 1.600 doses da CoronaVac, destinadas à aplicação da segunda dose que está em atraso. Outra novidade é o início da vacinação para lactantes com bebês de até seis meses de vida. , na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está ampliando, a partir desta terça-feira (22/6), acontra aao público geral de. Estima-se que há, na cidade, mais de 9.400 pessoas dessa faixa etária. Incluídas nesse lote estão, também, 1.600 doses da, destinadas à aplicação daque está em. Outra novidade é o início da vacinação paracom bebês de até seis meses de vida.





LEIA MAIS 14:32 - 21/06/2021 Refrigerador é desligado e 270 doses da vacina contra a COVID são perdidas

11:51 - 19/06/2021 Justiça de 2ª instância mantém suspensa vacinação de estudantes em Betim

09:57 - 17/06/2021 Justiça suspende vacinação de estudantes em Betim cronograma: pessoas de 58 anos, nesta terça-feira (22/6); de 57 anos, na quarta-feira (23/6); e de 56 anos, na quinta-feira (24/6). Continua, também nas UBS's, a vacinação de pessoas com comorbidades e com deficiência.



De quarta (23/6) até a sexta-feira (25/6), os caminhoneiros que fizeram cadastro no site da prefeitura também poderão se imunizar contra a COVID-19. Esse grupo recebe a vacina no antigo Betim Shopping, das 8h às 17h.



Já as gestantes e puérperas, com e sem comorbidades, e as lactantes com bebês de até seis meses, recebem a vacina no Centro de Especialidades Divino Braga, das 8h às 17h, até a próxima sexta-feira (25/6). Para a população de 56 a 58 anos, a vacinação ocorrerá nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) das 8h às 17h, conforme o: pessoas de 58 anos, nesta terça-feira (22/6); de 57 anos, na quarta-feira (23/6); e de 56 anos, na quinta-feira (24/6). Continua, também nas UBS's, a vacinação de pessoas come com deficiência.De quarta (23/6) até a sexta-feira (25/6), os caminhoneiros que fizeram cadastro no site da prefeitura também poderão se imunizar contra a COVID-19. Esse grupo recebe a vacina no antigo Betim Shopping, das 8h às 17h.Já as gestantes e puérperas, com e sem comorbidades, e ascom bebês de até seis meses, recebem a vacina no Centro de Especialidades Divino Braga, das 8h às 17h, até a próxima sexta-feira (25/6).





Por fim, os trabalhadores e estagiários da saúde cadastrados, que ainda não foram imunizados, continuam sendo vacinados no anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), por meio de agendamento.



Convocação para as segundas doses em atraso da CoronaVac

A chegada de um novo lote de vacinas Coronavac a Betim, na tarde desta segunda-feira (21/6), possibilitou a convocação de quem está com a segunda dose em atraso completar a imunização. Um total de 1.483 pessoas, incluindo idosos e alguns trabalhadores da saúde, aguardavam a nova remessa. A convocação dos grupos será realizada por telefone e por e-mail.





Para os idosos, a imunização será realizada nas 36 Unidades Básicas de Saúde (UBS's) da cidade, por meio de agendamento realizado via telefone ou pelo contato direto de Agentes Comunitários de Saúde (ACS's).





Para os profissionais de saúde, a aplicação ocorrerá no anexo do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), também por meio de agendamento. Os trabalhadores serão informados sobre dia e horário para recebimento da segunda dose via e-mail.





No ato da vacinação, os usuários devem ser apresentar um documento de identidade e o cartão de vacina no qual foi registrada a aplicação da primeira dose.





270 doses de vacinas contra a COVID-19 perdidas





A prefeitura de Betim faz constantes críticas quanto ao déficit de vacinas recebidas pelo Estado, dizendo que o município se encontra atrasado em relação a outras cidades. E uma fatalidade em uma câmara de refrigeração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Petrópolis, no último fim de semana, fez a cidade perder 270 doses da vacina contra a COVID-19.





Segundo informou a prefeitura de Betim, na segunda-feira (21/6), quando funcionários do posto chegaram para trabalhar detectaram que o refrigerador que armazena as doses estava desligado.





De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no último sábado (19/6), durante uma limpeza geral da Sala de Vacina, realizada por uma empresa terceirizada responsável pela higienização, a câmara de vacinas foi desligada e não foi religada. Além das vacinas contra a COVID-19, mais 1.442 imunizantes contra outras doenças foram perdidos.





Cronograma:

População em geral de 56 a 58

Terça-feira (22/6), pessoas com 58 anos

Quarta-feira (23/6), pessoas com 57 anos

Quinta-feira (24/6), pessoas com 56 anos

Local e horário: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h





Pessoas com comorbidades e com deficiência

Local e horário: nas 36 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 17h





Caminhoneiros

De quarta-feira (23/6) a sexta-feira (25/6)

Local e horário: Betim Shopping - av. Edmeia Matos Lazzarotti, 1655; das 8h às 17h





Gestantes e puérperas, com ou sem comorbidades e lactantes com bebês de até 6 meses

De terça-feira (22/6) a sexta-feira (25/6)

Local e horário: Centro de Referência em Especialidades Divino Braga, (av. Juiz Marco Túlio Isaac, 1500, Chácara), das 8h às 17h





Trabalhadores e estagiários da saúde

Por meio de agendamento

Local: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia