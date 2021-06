Mãe e filho são presos em Piumhi suspeitos de assassinar adolescente

Depois de prestar depoimento na delegacia, a mulher foi encaminhada para o sistema penal (foto: Prefeitura de Piumhi/Divulgação)

Uma mulher, de 42 anos, está presa, e seu filho, de 17, foi apreendido, suspeitos de envolvimento na morte de um adolescente, de 16 anos, na sexta-feira (18/6), em Piumhi, Sudoeste de Minas Gerais.

Segundo informações da polícia, o menor foi assassinado a, com resquintes de crueldade. A vítima chegou a ficar hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no final de semana.

Mãe e filho desapareceram da cidade, logo depois do crime, o que fez com que a polícia passasse a suspeitar deles. Com base nas provas coletadas, foi solicitada a prisão preventiva dos dois, o que foi referendado pela Justiça.

Mãe e filho se apresentaram à delegacia da cidade, nesta segunda-feira (21/6), acompanhados de um advogado.



A mulher foi encaminhada para o sistema penal, e o menor levado para um Centro Sócioeducativo.



As investigações prosseguem, pois a polícia quer descobrir os motivos que levaram ao crime.