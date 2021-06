Moradores põem fogo na própria casa; vizinho morre ao tentar ajudar

A casa em Betim teve o primeiro andar inteiramente destruído (foto: CBMMG/Divulgação)

Das 22h desse sábado (19/6) às 7h da manhã deste domingo (20/6) o Corpo de Bombeiros atendeu a nada menos que 41 chamadas. Neste domingo, as equipes de socorro atenderam a ocorrências de incêndios em duas casas, ambos provocados pelos próprios donos.



Numa delas, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um vizinho acabou morrendo queimado ao tentar ajudar no combate ás chamas. Em Betim, també na Grande BH, a vítima foi resgatada com vida.

Em Juatuba, segundo o Corpo de Bombeiros, um homem ateou fogo à própria residência, no Bairro Cidade Satélite. O chamada feito por vizinhos chegou à central do Cobom às 7h20.

Bombeiros e PM foram acionados e, ao chegar ao local, comprovaram que havia o risco de que o fogo se alastrasse para as casas vizinhas. As chamas estavam altas e havia muita fumaça.

Segundo testemunhas, o proprietário do imóvel foi o causador do incêndio. Vizinhos tentaram entrar na casa, mas não conseguiram, devido às chamas altas, que atingiram, inclusive a rede elétrica da rua. Um deles chegou a entrar na residência, mas morreu queimado.

Os bombeiros debelaram as chamas antes da propagação para imóveis vizinhos. Quando foi possível entrar no imóvel, o homem já se encontrava sem vida.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. A vítima ainda não foi identificada. A vizinhança estava receosa em fornecer os dados possíveis sobre o morador ou os motivos que o teriam levado a colocar fogo na casa.

Betim

No Bairro Alvorada, em Betim, próximo ao campo de futebol e ao posto de saúde, outra chamada para os bombeiros, de outro homem que teria ateado fogo em sua casa.

A chamada foi recebida pelo Cobom às 8h55. A casa tem dois andares. Segundo Boletim de Ocorrência (BO), o proprietário, um homem de 58 anos, tem histórico de depressão. Uma sobrinha informou que o tio já estava em crise, surtado, há alguns dias. Ele tem o histórico de consumo de bebidas alcoólicas.

O fogo, que estava restrito ao imóvel e não ameaçava outras residências, foi controlado. O homem foi resgatado e levado, pelo Samu, que o encaminhou para o Hospital de Betim.