Com mínima de 11ºC, domingo em BH dá prévia do inverno que se aproxima

Vista da cidade de Belo Horizonte por volta das 8h40 deste domingo (foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Belo Horizonte vai dar as apropriadas boas-vindas ao inverno de 2021, que começa na madrugada desta segunda-feira (21). Isso porque a previsão do tempo para este domingo (20), último dia do outono deste ano, coloca a temperatura mínima em 11ºC e a máxima em 26ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). vai dar as apropriadas boas-vindas aode, que começa na madrugada desta segunda-feira (21). Isso porque apara este(20), último dia dodeste ano, coloca a temperatura mínima eme a máxima em, segundo o).









Também segundo o Inmet, os ventos variam entre fraco e moderado ao longo de todo domingo, com umidade relativa do ar variando entre 100% e 40%. No último dia do outono deste ano, o Sol nasceu às 6h30 e vai se pôr às 17h26.

Previsão do tempo do Inmet para este domingo em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Instituto Nacional de Meteorologia)





Alerta





A Defesa Civil da capital mineira emitiu na última sexta-feira (18) um alerta de temperaturas abaixo dos 13ºC até esta segunda-feira (21). Veja, abaixo, as recomendações do órgão diante do cenário de frio além do habitual:

%u2800%u2800