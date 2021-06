Hemominas promove coleta externa em BH nesta quinta (17/6)

Estoque de sangue do Hemominas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Hemominas no Hospital Júlia Kubitschek, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, está realizando nesta quinta-feira (17/6) uma ação de coletas externas de sangue, e o objetivo é conseguir coletar o material em 100 candidatos. O horário de doação é das 8h ao 12h, no Condomínio Parque Avenida, no Business Center, Torre I – Avenida Raja Gabaglia, 2.000. A Unidade da Fundaçãono Hospital Júlia Kubitschek, localizado na região do Barreiro, em Belo Horizonte, está realizando nesta quinta-feira (17/6) uma ação dede, e o objetivo é conseguir coletar o material em 100 candidatos. O horário de doação é das 8h ao 12h, no Condomínio Parque Avenida, no Business Center, Torre I – Avenida Raja Gabaglia, 2.000.









As coletas serão realizadas em funcionários, sócios e não sócios dos condomínios e clubes comerciais, e estarão divididas em 50 candidatos para cada dia de doação.





A Hemominas explica que esta grande ação precisa ser realizada com urgência, pois no momento há quatro tipos sanguíneos com o estoque em nível crítico, entre eles estão os mais procurados, como O negativo e positivo, B negativo e A positivo. Quem também está quase no final são os tipos A e AB negativos, que se encontram em estado de alerta no momento.





Entre os requisitos básicos para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar descansado e alimentado no momento da doação, e apresentar documento original e oficial com foto.





requisitos que é necessário para a doação, basta acessar Para mais informações sobre outrosque é necessário para a doação, basta acessar o site da Hemominas

Com relação as atuais vacinas aplicadas contra a COVID-19, veja a seguir o tempo de espera para poder realizar a doação:

Coronavac / Sinovac: 48h

Covishield / Serum / AstraZeneca / Fiocruz: 7 dias

Pfizer / BioNTech: 7 dias.

