Bombeiros resgatam motoqueiro que se acidentou em trilha perto de BH

Motociclista saiu fora da trilha, na Serra do Gandarela, e caiu em despenhadeiro (foto: CBMMG/Divulgação)

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, com ajuda do helicóptero Arcanjo, um motociclista de 45 anos, que se acidentou ao fazer a trilha do Abajur, na Serra do Gandarela, na altura de Honório Bicalho, distrito de Nova Lima.

O acidente aconteceu no início da tarde, quando os bombeiros receberam a solicitação. Imediatamente, o helicóptero foi enviado para a região e conseguiu localizar a vítima, que estava caída numa, por volta das 14h.

O homem, que fraturou o braço esquerdo, além de sofrer várias escoriações pelo corpo, estava consciente e orientado.



Ele foi imobilizado pelos bombeiros e conduzido de helicóptero para o Hospital João XXIII.