COVID-19: 16% dos moradores de rua são vacinados e PBH muda estratégia

Morador em situação de rua no Centro de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press - 31/7/2020)

Paraa cobertura vacinal da população em, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai criar salas volantes de vacina, dentro de vans, para imunizar esse público. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (16/6).Durante duas semanas, as quatro equipes do Consultório de Rua vão percorrer as nove regionais da cidade, passando por, para realizar abordagem, sensibilização e vacinação dessa população, das 9h às 19h.A administração municipal iniciou a imunização de pessoas em situação de rua, acima de 18 anos, emAté o momento,foram vacinadas. O grupo a ser imunizado pode atingir atépessoas - tendo como referência o cadastro único e aquelas atendidas e acompanhadas pelos serviços socioassistenciais, independentemente do período de atualização do cadastro.A imunização das pessoas em situação de rua tem sido feita com a vacina



"É importante lembrar que o prazo para aplicação da segunda dose é de 12 semanas. Essa população acima de 60 anos ou com alguma comorbidade já foi ou está sendo vacinada", informou a PBH.