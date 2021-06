Avó tenta matar o neto colocando veneno em seu marmitex

Segundo os policiais, a avó esperou o neto ir para o quarto para sair de casa, depois de envenená-lo (foto: PMMG/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (15/6), em Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, uma avó, de 54 anos, que tentou matar o neto, envolvido com vários tipos de crimes. Ela tentou envenená-lo com chumbinho – usado para matar ratos –, que foi colocado na salada de seu marmitex.



A senhora foi presa e levada para a Delegacia de Plantão de Betim. O neto está internado, em observação, no Hospital Municipal de Ibirité.

O fato ocorreu na casa onde a avó vivia com o neto, na Rua Dona Tereza Pires, 168, Bairro Boa Vista. Passava da meia-noite, quando uma vizinha da residência foi acordada com o pedido de socorro do neto.



Ele reclamava de sentir formigamento na boca e tontura e pediu para ser levado ao hospital.

Ao ser examinado, os médicos constataram que a vítima teria ingerido chumbinho. Foi feita então uma lavagem estomacal e a PM foi chamada.

A vítima contou aos policiais que tinha se alimentado com um marmitex, oferecido por sua avó. Os militares foram então à residência, mas não encontraram a mulher, apesar de ser madrugada.

Poucos instantes depois da chegada da PM, a avó apareceu e confessou que teria tentado matar o neto, pois este seria um criminoso e que ela já estaria cansada de ter de suportar as situações de crime que o neto a fazia passar.

A mulher contou aos policiais que, há poucos dias, o neto lhe tomara o celular e ligou para parceiros de crime, o que a deixou revoltada. Contou que ao tentar recuperar seu celular, teria sido agredida pelo rapaz com um tapa no rosto, quando então decidiu se vingar.

Comprou chumbinho e encomendou dois marmitex. Colocou o veneno na salada do marmitex do neto. Comeu o seu e o acompanhou para certificar-se que ele comeria toda a refeição.



Em seguida, saiu de casa e deixou o neto sozinho. Ela disse ainda aos policiais que queria colocar um fim àquela situação.