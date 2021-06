Bombeiros procuram jovem que caiu de barco em represa de Minas no sábado

Área de busca é extensa e muda de acordo com diferentes relatos das testemunhas (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Aspor uma jovem de 21 anos entram no quarto dia em meio à, no município de, no Triângulo Mineiro. Ela caiu de uma embarcação no sábado (12/6) e informações desencontradas não ajudam na procura. Não se sabe com exatidão onde aconteceu a queda nem o que poderia ter levado a jovem a cair da lancha.De acordo com o boletim da ocorrência,, teria caído devido à movimentação da lancha junto a outra garota, que foi socorrida a tempo por outros passageiros. Contudo, existem várias versões sobre o que gerou a queda, incluindo brigas, acidentes e até desmaio da vítima, nenhuma devidamente comprovada.Os bombeiros chegaram a relatar no boletim que “devido a contradições dos participantes neste passeio e o suposto condutor da embarcação, foram feitos levantamentos pela PMMG (Polícia Militar), que esteve no local para esclarecimentos dos fatos”.O trecho da represa onde as buscas acontecem é extenso, com equipes doe datrabalhando no local.Segundo os militares de Uberlândia, na segunda (14/6), um dos tripulantes da embarcação, que testemunhou o fato, esteve no local das buscas e informou um novo possível local da queda, fora do quadrante inicialmente delimitado.“Para se ter noção, o novo ponto indicado do possível afogamento se encontra a 300 metros do ponto inicial e atinge uma profundidade aproximada de 100 metros. Desta forma, nossas estratégias precisaram ser readequadas”, informou a corporação.De acordo com familiares, Taynara Barbosa foi ao encontro convidada por uma amiga, mas não conhecia as demais pessoas que participavam do passeio.